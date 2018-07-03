«Сименс Финанс» и ФРП продолжают программу субсидирования
Изменения ОСАГО в 2018 году. Разбираемся с автоюристом
Лермонтовский праздник поэзии. ПРОГРАММА
Рецензия на фильм «Красотка на всю голову»
Вам будет интересно
Наши новости
На Юбилейной площади организуют трансляцию матча «Россия-Хорватия»
Российские специалисты разработали нанопену для звукоизоляции
На Вологодчине восстановят 200-летний храм
В Саратове вырастут цены на проезд в общественном транспорте
Школьники в 2022 году будут сдавать обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Пензенский ротвейлер победил на чемпионате в Твери
Ученые смогли перепрограммировать мозг
В Российских школах планируют внедрить систему распознавания лиц
Вступили в силу изменения в освидетельствование водителей на опьянение
Долги россиян перед банками выросли на 26%

Под Тверью нашли фрагменты монашеских келий XV века

3 июля в 16:25 238 просмотров
, Никольского храма и монашеских келий XV века.

" data-title="Под Тверью нашли фрагменты монашеских келий XV века — Пенза-пресс, рунет за день">

В селе Савватьево Калининского района Тверской области на территории Саватьева монастыря археологи обнаружили фундамент Сретенского собора середины XVI, Никольского храма и монашеских келий XV века.

Как сообщает портал «Афанасий Бизнес», собор Сретения Господня на протяжении нескольких веков являлся главным храмом Саватьева монастыря. Предположительно, его построили в 1679 году, а в 1936 году он был разрушен, сохранился лишь фундамент.

Археологам удалось установить, где находились паперть и алтарь. Раскопки длились месяц, завершились 15 июня. Были обнаружены старинная утварь, которой пользовались монахи, предметы культа и монеты.

Настоятель Знаменской церкви протоиерей Андрей Егоров рассказал порталу, что найденный фундамент собора и келий планируется сделать частью музейного комплекса под открытым небом.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C-800996/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...