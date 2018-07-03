Под Тверью нашли фрагменты монашеских келий XV века

В селе Савватьево Калининского района Тверской области на территории Саватьева монастыря археологи обнаружили фундамент Сретенского собора середины XVI, Никольского храма и монашеских келий XV века.

Как сообщает портал «Афанасий Бизнес», собор Сретения Господня на протяжении нескольких веков являлся главным храмом Саватьева монастыря. Предположительно, его построили в 1679 году, а в 1936 году он был разрушен, сохранился лишь фундамент.

Археологам удалось установить, где находились паперть и алтарь. Раскопки длились месяц, завершились 15 июня. Были обнаружены старинная утварь, которой пользовались монахи, предметы культа и монеты.

Настоятель Знаменской церкви протоиерей Андрей Егоров рассказал порталу, что найденный фундамент собора и келий планируется сделать частью музейного комплекса под открытым небом.