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В Саратове вырастут цены на проезд в общественном транспорте

3 июля в 16:49 230 просмотров

Глава Саратова Михаил Исаев объявил о повышении стоимости проезда в городском общественном транспорте.

Об этом сообщает «СарБК» со ссылкой на «ГТРК-Саратов».

«Тариф в Саратове — 17 рублей — один из самых низких в ПФО и не менялся в течение четырех лет. За это время произошли повышения, увеличились затраты на содержание подвижного состава, на поддержание коммуникаций наземных, воздушных, увеличились цены на топливо. Наверное, мы не уйдем от повышения», — рассказал чиновник.

По словам Минаила Исаева, специалисты просчитывают, на сколько должна быть повышена стоимость проезда в общественном транспорте с августа или сентября, и добавил: «При нынешнем тарифе перевозчики несут колоссальные затраты».


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