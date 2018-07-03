В Саратове вырастут цены на проезд в общественном транспорте

Об этом сообщает «СарБК» со ссылкой на «ГТРК-Саратов».

«Тариф в Саратове — 17 рублей — один из самых низких в ПФО и не менялся в течение четырех лет. За это время произошли повышения, увеличились затраты на содержание подвижного состава, на поддержание коммуникаций наземных, воздушных, увеличились цены на топливо. Наверное, мы не уйдем от повышения», — рассказал чиновник.

По словам Минаила Исаева, специалисты просчитывают, на сколько должна быть повышена стоимость проезда в общественном транспорте с августа или сентября, и добавил: «При нынешнем тарифе перевозчики несут колоссальные затраты».