Tele2 проводит акцию «День открытых людей»

Tele2 проведет всероссийскую акцию «День открытых людей» (16+) под лозунгом «Говорим как есть». Впервые офисные сотрудники Tele2 не просто выступят в роли промоутеров и консультантов, но также ответят на вопросы клиентов в кол-центрах и digital-каналах оператора. В Пензенской области акция пройдет в пяти точках связи.

4 июля сотрудники разных подразделений Tele2 вместо привычных офисов выйдут на работу в салоны и на улицы городов, чтобы лично пообщаться с клиентами. «День открытых людей» имеет ряд новшеств по сравнению с прежними акциями. Сотрудники Tele2 будут вместе с операторами обрабатывать обращения клиентов в четырех кол-центрах компании (Ростов-на-Дону, Челябинск, Иркутск и Саранск). При этом на сложные вопросы о качестве связи ответят специалисты технической дирекции Tele2. В Москве и Московской области сотрудники компании пообщаются с абонентами оператора в digital-каналах — мессенджерах Viber и WhatsApp.

Традиционно во всероссийской акции примут участие первые лица компании. Генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин и генеральный директор макрорегиона «Москва» Игорь Жижикин будут рассказывать об услугах компании в новом салоне в ТЦ «МЕГА Теплый стан». Директор по маркетингу, продукту и работе с федеральными клиентами Андрей Патока узнает мнение посетителей столичного магазина Tele2 на Тверской. Директор по продажам и развитию массового сегмента Игорь Майстренко и финансовый директор Николай Суриков пообщаются с клиентами в салонах Tele2 на улице Мастеркова и Ленинском проспекте в Москве, пока директор по стратегическому планированию Светлана Скворцова будет решать проблемы абонентов в мессенджерах. Директор по операциям Tele2 Дмитрий Лопатухин отправится в Ростов-на-Дону, где он поработает оператором кол-центра.

В очередном «Дне открытых людей» примут участие более 500 салонов связи Tele2 по всей стране. Традиционно в магазинах, задействованных в акции, продажи увеличиваются на 100−200% по сравнению с обычным днем. Всего на работу в точки продаж и центры дистанционного обслуживания Tele2 выйдут более 1000 сотрудников.

В этот день специалисты компании расскажут о тарифах-конструкторах линейки «Мой Tele2», благодаря которым можно настраивать нужное количество гигабайтов, минут и SMS. Клиенты узнают о безлимитном доступе к социальным сетям и мессенджерам, что позволяет без ограничений звонить через эти приложения и фактически означает безлимитную голосовую связь. Новые консультанты объяснят клиентам, какие опции помогут сократить расходы на интернет в международном роуминге и какие партнерские сервисы привнесут комфорт в повседневную жизнь.



«Акция «День открытых людей» дает сотрудникам и топ-менеджменту компании возможность напрямую пообщаться с потребителями услуг и узнать их мнение о работе Tele2. Традиционно продажи в салонах связи, принимающих участие в акции, растут. Однако в этом году мы делаем акцент на улучшении показателя NPS. Благодаря прямым контактам с аудиторией и общению в новых каналах, мы рассчитываем не просто получить самые достоверные отзывы о компании, но и стать амбассадорами Tele2. Отвечая на вопросы аудитории, мы завоевываем и укрепляем лояльность клиентов. Видя честность компании и ее готовность открыто делиться информацией, пользователи затем охотно рекомендуют наши услуги родным и близким», — рассказал генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

Абонентов пензенского филиала проконсультируют руководство и сотрудники различных подразделений компании. Всех новых клиентов компании в этот день ждут приятные подарки. Акция пройдет в четырех городах региона: Пенза, Каменка, Никольск и Сердобск.

Список точек продаж Tele2, участвующих в акции в Пензенской области:

— г. Пенза, ТЦ «Лента», ул. Антонова, д. 3, с 14.00 до 19.00;

— г. Пенза, ул. Бакунина, д. 50, с 10.00 до 17.00;

— г. Каменка, ТЦ «Универмаг», ул. Чкалова, д. 21, с 10.00 до 16.00;

— г. Никольск, ул. Ленина, д. 140, с 11.00 до 17.00;

— г. Сердобск, ТЦ «Березка», ул. М. Горького, д. 251А, с 10.00 до 16.00.