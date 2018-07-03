Белозерцев: В школах нужно запустить пилотный проект по безопасности

Приветствуя собравшихся, глава региона отметил большой вклад предприятия в развитие российской атомной отрасли.

«Коллектив предприятия с момента его образования сделал очень много для Советского Союза, Российской Федерации, выпуская необходимую продукцию, которая использовалась в различных сферах. Время идет, задачи меняются, но традиции, которые были заложены 60 лет тому назад, остались. Производственное объединение «Старт» — флагман промышленности пензенского региона», — отметил Иван Белозерцев.

Губернатор обратил внимание на высокий потенциал и дальнейшие перспективы завода.

«Если нам доверяют заказы, то продукция должна быть качественная. Предприятие должно работать и развиваться, чтобы через 60 лет здесь было не 6500 сотрудников, а 26 тысяч», — сказал он.

За многолетний труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие промышленности области Иван Белозерцев вручил губернаторские награды отличившимся работникам завода.

Поздравить коллектив со значимой датой приехали первый заместитель генерального директора — глава дирекции по ядерному оружейному комплексу ГК «Росатом» Иван Каменских и руководитель департамента промышленности ядерных боеприпасов ГК «Росатом» Андрей Егоров, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Опыт работы с ядерными боеприпасами позволил вам в короткое время занять нишу, и мы работаем над тем, чтобы как можно больше заказов, которые сейчас идут по обычному вооружению в рамках государственной программы, осели здесь, чтобы можно было надеяться на их качественное исполнение», — подчеркнул Иван Каменских.

«Состав предприятия стал молодой, а это значит, что есть перспективы, есть на кого опереться, и это очень хорошо», — заключил первый заместитель генерального директора ГК «Росатом».

За добросовестный труд, значительные успехи в профессиональной деятельности и большой личный вклад в обеспечение безопасности в атомной отрасли он наградил знаком отличия ГК «Росатом» генерального директора завода Сергея Байдарова, а также сотрудников предприятия.

Одна из успешных разработок коллектива НИКИРЭТ и специалистов головного предприятия — система контроля доступа, которая использовалась на объектах в Сочи в период проведения Олимпийских зимних игр, а также на Чемпионате мира по футболу-2018.

Иван Каменских сообщил о намерении выдвинуть данную разработку на получение премии правительства РФ.

В ходе обсуждения проекта с губернатором области возникла идея внедрять данные технологии как систему безопасности образовательных учреждений.

Иван Белозерцев лично ознакомился с данным оборудованием в ходе посещения матча мундиаля и поручил сформулировать соответствующие предложения для Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других крупных городов.

«Сделаем пилотный проект в пензенских школах и будем работать над тем, чтобы наша система безопасности стояла и в других школах страны», — сказал Иван Белозерцев.