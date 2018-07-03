В Пензе стартовал летний период обучения росгвардейцев (видео)

В управлении Росгвардии по Пензенской области стартовал летний период обучения. Совершенствовать свои знания и навыки сотрудники ведомства будут в течение четырех месяцев.

Сотрудникам Росгвардии продемонстрировали новейшее вооружение. Представленные образцы силовики еще не видели. К примеру, Иван Авдошин, когда служил в Сарове, имел дело только с классическими автоматом Калашникова и пистолетом Макарова.

«Здесь я увидел новое вооружение, которое до этого не встречал. Много интересного именно для спецподразделений», — сказала помощник начальника отдела кадров управления Росгвардии по Пензенской области Иван Авдошин.

О Правилах дорожного движения и обращения с транспортными средствами рассказывает представитель военной автоинспекции. Теперь в управлении есть и ее отдел. Задача сформированного подразделения — обеспечивать безопасность при движении колонн, вести учет транспортных средств Росгвардии, проводить предрейсовые осмотры техники.

«Полномочия те же, что у сотрудников ГИБДД. Также в КоАП прописаны изменения, согласно которым мы можем выписывать протоколы за административные и уголовные правонарушения», — рассказал сотрудник военной автоинспекции управления Росгвардии по Пензенской области Алексей Полубарьев.

На соседней учебной точке сотрудники ведомства узнают, как не получить вреда при эксплуатации личного и служебного транспорта. Например, при обращении с аккумулятором или огнетушителем.

Все, что узнают росгвардейцы, может пригодиться им в любой момент и в повседневной жизни. Особенно это касается умения оказывать первую медицинскую помощь.

«Каждый хочет провести выходные дни дома с семьей, съездить на дачу, а там может произойти что-нибудь, например, человек может получить солнечный удар, с которым должен уметь справиться сотрудник», — сказал начальник группы профессиональной и служебной подготовки управления Росгвардии по Пензенской области Евгений Сигитов.

Период обучения продлится до ноября. Затем, после небольшого перерыва у сотрудников и военнослужащих начнется аналогичный, только зимний период обучения, сообщает телеканал «Экспресс».