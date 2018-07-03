На базе ПГУ готовят профессиональные кадры для пензенских IT-компаний (видео)

В IT-лаборатории, которая открылась на базе ПГУ, начали обучение около 50-ти студентов пензенских вузов. За полтора месяца будущим программистам предстоит научиться новым методикам и освоить несколько алгоритмов. Для них проведут лекции и тренинги специалисты местных, а также московских IT-компаний.

Студентам предстояло построить трехэтажный дом и гараж для автомобиля из LEGO. Их задача — найти подход к клиенту и выполнить все его пожелания. В роли заказчика — представитель IT-компании из Москвы, который в 2018 году стал спикером пензенской IT-лаборатории.

«Учим тому, что на первых этапах заказчик сам не знает, чего хочет, он просто формулирует пожелания», — сказал управляющий партнер IT-компании из Москвы Сергей Борисов.

45 студентов в течение шести недель будут обучаться новым технологиям. Участников IT-лаборатории разделили на команды, каждая из которых работает над своим проектом. Они должны разработать прототипы веб-сервисов и улучшить характеристики различных мобильных приложений.

Студенты будут заниматься пять дней в неделю с 9 утра до 6 вечера. Такой график для участников организаторы выбрали, чтобы максимально приблизить их условия к режиму реальной работы. В 2018 году обучение в IT-лаборатории даст шанс для каждого ученика получить место в одной из пензенских компаний.

«Теперь мы стараемся готовить профессиональные кадры для пензенских IT-компаний, поэтому на первой неделе будет образовательный интенсив, студенты активно изучат все, что необходимо для разработки, затем приступят к практике, к написанию кода, выполнению дедлайнов», — рассказала исполнительный директор ассоциации SECON Евгения Сотина.

10 августа состоится защита разработанных проектов перед экспертным советом. Как раз по ее итогам лучшие студенты IT-лаборатории получат предложение о трудоустройстве, сообщает телеканал «Экспресс».