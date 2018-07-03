В Пензе прошел творческий вечер, приуроченный ко Дню НЛО (видео)

В Пензе состоялся творческий вечер «Притяжение непознанного» приуроченный ко Дню НЛО. Он отмечается во всем мире 2 июля. Выбор даты праздника связан с тем, что в начале июля 1947 года в пустыне рядом с американским городком Розуэлл упал странный объект. Многие уверены, что там разбилась летающая тарелка с инопланетянами.

Композиции фолк-группы «Дети Энлиля», камерная обстановка и внезапно начавшийся дождь способствовали возникновению мистического настроения у участников творческого вечера. Интерес к паранормальным и необъяснимым явлениям собрал пензенцев во всемирный День НЛО вместе. Одним из организаторов мероприятия выступило пензенское отделение Русского географического общества.

«Познавать непознанное, это, наверно, потребность каждого человека. Замечательно, что Пенза богата людьми, которые занимаются этим», — отметил председатель пензенского отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

В Пензе уфология, как научная специализация, существует с 1991 года. За почти три десятилетия накоплен огромный массив фото- и видеодокументов.

Одним из ярких представителей пензенской науки об НЛО является вице-президент ассоциации уфологии стран СНГ Сергей Волков, который занимается не только объяснением странных феноменов, но и пишет об этом стихи. В рамках творческого вечера также работала его авторская фотовыставка. На фотографиях можно было увидеть летающие объекты, уникальные атмосферные явления, круги на полях — все это наблюдалось ученым на территории Пензенской области, сообщает телеканал «Экспресс».