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В Пензе открылась вторая смена лагеря «Гвардеец-2» (видео)

3 июля в 20:09 158 просмотров
«Гвардеец-2». За две с половиной недели ребятам из разных регионов Поволжья предстоит познать тонкости армейской службы и азы военного дела.

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В Пензе на базе артиллерийского инженерного института открылась вторая смена оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-2». За две с половиной недели ребятам из разных регионов Поволжья предстоит познать тонкости армейской службы и азы военного дела.

Участниками второй смены оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-2» стали 180 мальчишек из восьми субъектов России: Пензенской, Самарской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской областей, Пермского края, республик Башкортостан и Мордовии.

Ребята будут постигать азы военных дисциплин шестой год подряд, участвовать в спортивных соревнованиях и полевых учениях, многие из них впервые возьмут в руки оружие. Опыт прошлых лет показал, что мальчишек такие условия не пугают, скорее наоборот. Проведенные там недели, напротив, должны вызвать у молодежи интерес к армейской службе.

«С 2017 года оборонно-спортивные лагеря приобрели юнармейский статус, что позволяет после окончания образовательной и соревновательной программы вступить в ряды юнармии», — сказал помощник полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Сергей Валенков.

В ходе церемонии открытия для ребят устроили небольшой концерт. С показательными выступлениями бурные аплодисменты сорвали бойцы Росгвардии, продемонстрировав навыки рукопашного боя, чудеса физической выносливости и закалки.

Помимо военных мероприятий, для участников смены запланирована экскурсионная и развлекательная программы. В конце смены лучших гвардейцев отметят дипломами и ценными подарками, сообщает телеканал «Экспресс».


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