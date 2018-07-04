Минтруд обяжет крупные компании бороться с коррупцией

Так, согласно документу, ведомство планирует расширить перечень организаций, которые обязаны проводить специальные мероприятия и принять ряд документов по борьбе с коррупцией.
В частности, речь идет о кодексе этики, правилах обмена подарками, положении о корпоративной антикоррупционной политике и порядке урегулирования конфликта интересов. Действующий закон предусматривает лишь рекомендательный список мер.
Уточняется также, что внедрению мер против коррупции в крупных компаниях будут способствовать Торгово-промышленная палата и общероссийские объединения работодателей.