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Кузнечанку обвинили в краже денег с карты ребенка

4 июля в 09:57 142 просмотра

В Кузнецком районе Пензенской области завершили расследование уголовного дела по факту покушения на дачу взятки и кражи в отношении 51-летней женщины.

По данным следствия, приемная семья в 2012 году взяла к себе на воспитание ребенка. С декабря 2014-го по август 2016-го сестра опекуна похитила с банковской карты несовершеннолетнего, на счет которой начислялась пенсия по потере кормильца, более 138 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Делом занялись полицейские. 20 марта 2018 года женщина находилась в отделе МВД в одном из сел Кузнецкого района и пыталась дать участковому 50 тысяч рублей, чтобы на нее не возбуждали уголовное дело. Полицейский деньги не взял.

В результате жительница района признала свою вину, деньги несовершеннолетнего она вернула. Уголовное дело направили в суд.


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