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Компания «Термодом» очищает дно Суры (видео)

4 июля в 10:07 134 просмотра
, которая вот уже несколько дней привлекает внимание всех гостей и жителей города в районе Ростка. Техническое сооружение появилось в начале прошлой недели. Его задача — очистить дно реки.

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Большой плавучий земснаряд — главная достопримечательность, которая вот уже несколько дней привлекает внимание всех гостей и жителей города в районе Ростка. Техническое сооружение появилось в начале прошлой недели. Его задача — очистить дно реки.

Привести реку в порядок распорядился губернатор Иван Белозерцев. Помочь вызвались специалисты строительного холдинга «Термодом». Гидромеханические работы компания проводит за свой счет.

«Если в общих чертах, мы занимаемся перемещением грунта. Сура поменяла свое русло, и мы возвращаем русло на свое место, так какнанесло много ила, песка и всего остального. Мы просто это перемещаем, удаляем, убираем, ну и приводим в соответствующий вид набережную у Ростка», — пояснил начальник участка гидромеханизации строительной компании «Термодом» Сергей Боженов.

Работает сооружение по принципу пылесоса. С помощью мощных насосов, установленных на плавучей платформе, со дна поднимают ил, песок и мусор. Масса проходит несколько фильтров, после чего воду сбрасывают обратно в реку, а оставшееся поднимают на поверхность. При этом песок по дну реки распределяется равномерно.

Горожане чистку дна восприняли положительно, ведь необходимость в этом назрела давно.

«Конечно, помогут. И рыба будет клевать, если глубина будет. Раньше, когда земснаряд стоял каждый год, и рыбы было много. А сейчас там один песок», — отметил житель Пензы.

«Я хочу, чтобы вода в Пензе была чистая, чтобы можно было всем купаться, отдыхать летом, весной и даже осенью. И, чтобы можно было даже пить отсюда», — улыбнулась пензячка.


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