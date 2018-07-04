Компания «Термодом» очищает дно Суры (видео)

Привести реку в порядок распорядился губернатор Иван Белозерцев. Помочь вызвались специалисты строительного холдинга «Термодом». Гидромеханические работы компания проводит за свой счет.



«Если в общих чертах, мы занимаемся перемещением грунта. Сура поменяла свое русло, и мы возвращаем русло на свое место, так какнанесло много ила, песка и всего остального. Мы просто это перемещаем, удаляем, убираем, ну и приводим в соответствующий вид набережную у Ростка», — пояснил начальник участка гидромеханизации строительной компании «Термодом» Сергей Боженов.



Работает сооружение по принципу пылесоса. С помощью мощных насосов, установленных на плавучей платформе, со дна поднимают ил, песок и мусор. Масса проходит несколько фильтров, после чего воду сбрасывают обратно в реку, а оставшееся поднимают на поверхность. При этом песок по дну реки распределяется равномерно.



Горожане чистку дна восприняли положительно, ведь необходимость в этом назрела давно.



«Конечно, помогут. И рыба будет клевать, если глубина будет. Раньше, когда земснаряд стоял каждый год, и рыбы было много. А сейчас там один песок», — отметил житель Пензы.



«Я хочу, чтобы вода в Пензе была чистая, чтобы можно было всем купаться, отдыхать летом, весной и даже осенью. И, чтобы можно было даже пить отсюда», — улыбнулась пензячка.