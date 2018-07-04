Пензенский фестиваль «Ласточка» отметили на российском конкурсе

Всероссийский конкурс профессионального управления проектной деятельностью «Проектный Олимп» организован аналитическим центром при правительстве РФ.
Пензенская область заявила на него проект первого международного фестиваля молодежи и студентов «Ласточка», который состоялся по инициативе губернатора Ивана Белозерцева в марте, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Пензенский проект вошел в число 17 финалистов всероссийского конкурса и занял III место в номинации «Управление комплексными проектами — Лучший проект года» (категория «Малые проекты»).