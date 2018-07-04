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Пензенский фестиваль «Ласточка» отметили на российском конкурсе

4 июля в 10:29 76 просмотров
«Ласточка» стал призером всероссийского конкурса «Проектный Олимп». Подведение итогов и награждение финалистов конкурса состоялось в Ульяновске.

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Пензенский фестиваль «Ласточка» стал призером всероссийского конкурса «Проектный Олимп». Подведение итогов и награждение финалистов конкурса состоялось в Ульяновске.

Всероссийский конкурс профессионального управления проектной деятельностью «Проектный Олимп» организован аналитическим центром при правительстве РФ.

Пензенская область заявила на него проект первого международного фестиваля молодежи и студентов «Ласточка», который состоялся по инициативе губернатора Ивана Белозерцева в марте, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Пензенский проект вошел в число 17 финалистов всероссийского конкурса и занял III место в номинации «Управление комплексными проектами — Лучший проект года» (категория «Малые проекты»).

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/project-office/93901/

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