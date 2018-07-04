«Сименс Финанс» и ФРП продолжают программу субсидирования
Взрывной дисконт на топливо
Куда поступать? Самые дорогие специальности в пензенских вузах
Отзыв на книгу «iPhuck 10»
Вам будет интересно
Наши новости
Врач из неверкинской больницы победила во всероссийском конкурсе
В пензенской офтальмологической больнице начался капитальный ремонт
Псевдострудники МЧС кошмарят пензенский бизнес
Пензенцы рады ремонту детской площадки на ул. Калинина
Пензенцы примут участие во Всероссийском Дне поля
Леонид Левин обсудил законопроект для защиты авторских прав
Пензенский фестиваль «Ласточка» отметили на российском конкурсе
Компания «Термодом» очищает дно Суры
Погода в Пензе на 4 июля
Пензенские школы оборудуют системами безопасности от местного предприятия

«МегаФон» представляет «Цифровой подбор линейного персонала»

4 июля в 12:36 274 просмотра
«МегаФон» первым среди операторов связи запустил услугу по поиску персонала массовых позиций — «Цифровой подбор линейного персонала». Возможности автоматизации и инфраструктура «МегаФона» позволяют заполнять открытые вакансии в любом регионе России в кратчайшие сроки от трех дней. Заказчик контролирует процесс в Личном кабинете. В основе услуги — специализированная платформа технологического партнера «МегаФона» — компании Skillaz. Подбор осуществляется специалистами общего центра обслуживания «МегаФона».

" data-title="«МегаФон» представляет «Цифровой подбор линейного персонала» — Пенза-пресс, рунет за день">

«МегаФон» первым среди операторов связи запустил услугу по поиску персонала массовых позиций — «Цифровой подбор линейного персонала». Возможности автоматизации и инфраструктура «МегаФона» позволяют заполнять открытые вакансии в любом регионе России в кратчайшие сроки от трех дней. Заказчик контролирует процесс в Личном кабинете. В основе услуги — специализированная платформа технологического партнера «МегаФона» — компании Skillaz. Подбор осуществляется специалистами общего центра обслуживания «МегаФона».

Какие бы амбициозные бизнес-цели ни стояли перед компанией, их достижение невозможно без людей. Одна из важных задач HR-подразделений — снижение оттока и поддержание укомплектованности штата. Например, HR-специалисты «МегаФона» каждый год принимают около 4000 молодых специалистов, начинающих свою карьеру в группе компаний. Автоматизация процесса помогла существенно ускорить комплектование штата и поддержание численности в центрах обслуживания клиентов. До внедрения цифрового подбора в некоторых подразделениях порядка 20−30% позиций оставались не занятыми. Компания несла существенные затраты на постоянное привлечение персонала. Применение цифровых инструментов и профилей «идеального» сотрудника, построенных на основе больших данных, помогло достичь укомплектованности в 98%. Затраты на подбор и адаптацию персонала сократились, а в ряде регионов поиск сотрудников был приостановлен, так как штат был полностью набран.

«Внедрив цифровой процесс массового подбора сотрудников в компаниях группы, мы предлагаем готовое решение для корпоративных клиентов. С его помощью мы можем обеспечить ключевые требования заказчиков к подбору — скорость, полное соответствие кандидатов требованиям и оптимальную стоимость. Мы видим, что это решение востребовано на рынке. Кроме того, «Цифровой подбор линейного персонала» — это только первый шаг в построении интегрированной модульной платформы H2R-сервисов (Hire-to-Retire), охватывающей все этапы от найма до увольнения», — отметила директор общего центра обслуживания «Пикта» Любовь Стрелкина.

Работа начинается с составления плана. Для этого используются данные клиента и собственная статистика отбора кандидатов от этапа к этапу. Заказчик может отслеживать прогресс подбора и работать с кандидатами в Личном кабинете услуги, например, просматривать резюме приглашенных на собеседование кандидатов, согласовывать тех, кто успешно прошел необходимые этапы при приеме на работу — интервью, тестирование, медосмотр или согласование службой безопасности. В Личном кабинете доступна аналитика о времени прохождения кандидатом каждого этапа в онлайн-режиме или за определенный период. Клиент сможет оценить соответствие фактических показателей подбора намеченным целям, оперативно создать и отправить новые заявки на подбор.

«Наши клиенты решают такие же, как и мы, задачи развития бизнеса и повышения рентабельности, а значит экспертиза и опыт автоматизации операционных процессов внутри «МегаФона» помогут им изменить консервативный подход к ежедневным бизнес-задачам, таким как правовая деятельность, кадровое администрирование, документооборот. Наши цифровые компетенции позволяют создавать новые решения за рамками традиционного телекома. К примеру, мы уже успешно запустили ряд LegalTech-решений, первыми на рынке внедрили «Мобильную электронную подпись», предложили инструмент для эффективной рекламы — «МегаФон.Таргет». «МегаФону» уже доверяет каждая третья компания. Предлагая удобные и полезные решения, мы стремимся, чтобы клиенты оставались с нами дольше, открывая и используя все больше возможностей вместе с «МегаФоном». Мы видим высокий потенциал рынка HR-tech и рассчитываем занять ключевые позиции и долю в этом сегменте — не менее 10% к 2022 году», — подчеркнула директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.

Узнать подробнее о решении можно здесь.

Возрастные ограничения — 16+.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...