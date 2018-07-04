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В Иссинском районе столкнулись грузовик с овощами и самосвал с щебнем

4 июля в 13:15 1182 просмотра
, которую везли с овощной базы.

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В Иссинском районе Пензенской области 4 июля столкнулись два большегруза. На десятки метров по трассе разбросало продукцию, которую везли с овощной базы.

Об этом сообщил корреспондент телеканала «Экспресс» Роман Осин. Он прислал в редакцию информагентства фотографии с места происшествия.

«На подъезде к селу Уварово столкнулись две многотонные машины. Грузовик, набитый овощами, ехал из Пензы в сторону Иссы, навстречу ему в противоположном направлении — фура, груженая щебнем», — рассказал Роман Осин.

Предположительно, у «ГАЗели» оторвало колесо, из-за этого машина вылетела на встречку под самосвал. По словам корреспондента, в результате ДТП один человек погиб, двоих с травмами доставили в больницу.

Официальной информации о случившемся нет.

Фотография: фото Романа Осина.

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