Пензенцы рады ремонту детской площадки на ул. Калинина

Детскую площадку у дома № 152 на ул. Калинина, которая в последнее время представляла собой жалкое зрелище, начали ремонтировать.

Как сообщил подписчик группы «Это Пенза, Карл!», старые шаткие конструкции меняют на новые.

«Маленькая приятность для маленьких. У жилого 9-этажного дома обновляют детскую площадку. Некоторые конструкции, уже отслужившие свое, поменяют на новые. Те, что покрепче, оставят. Как признались мужчины, работающие на месте, это не заслуга управляющей компании, не родительская забота, помочь решил депутат», — написал молодой человек.

На этой площадке каждый день играют десятки ребятишек. Хорошо, что депутаты вспоминают о жителях не только в преддверии выборов.