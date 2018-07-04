Пензенец утверждает, что застал сотрудника ГИБДД за неподобающим занятием

Житель Пензы стал свидетелем инцидента: сотрудник Госавтоинспекции, находящийся за рулем, разговаривал по мобильному телефону. Мужчина задался вопросом, законно ли это, ведь автолюбителям за подобное действие грозит штраф.

«Утром ехал в маршрутке на работу. Водитель говорит: «Смотри — болтает по телефону. Меня недавно за это на полторы тысячи оштрафовали». В левом от нас ряду стояла машина ДПС, в которой сотрудник ГИБДД разговаривал по мобильнику. В последний момент инспектор увидел, что его снимают, и положил телефон», — написал пензенец в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте».

В качестве доказательства своих слов горожанин разместил видеозапись, но качество съемки не позволяет с уверенностью сказать, разговаривает ли инспектор по мобильному.

Автоюрист Екатерина Ткач пояснила, что, согласно статье 12.36.1 Кодекса об административных правонарушениях, пользоваться телефоном без устройства, позволяющего вести переговоры без рук, во время движения транспортного средства не разрешается. Это нарушение влечет за собой штраф в полторы тысячи рублей. Однако здесь есть нюансы.

«Правило распространяется только на водителей во время движения автомобиля. Если, например, машина стояла на светофоре, то оно не действует, значит, пользоваться телефоном можно», — отметила автоюрист.