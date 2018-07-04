«Сименс Финанс» и ФРП продолжают программу субсидирования
Взрывной дисконт на топливо
Куда поступать? Самые дорогие специальности в пензенских вузах
Отзыв на книгу «iPhuck 10»
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе изуродовали инсталляцию «45 меридиан»
На Окружной столкнулись казанский автобус и маршрутка. ФОТО
Пензенских автолюбителей предупреждают об опасности на ул. Луговой
Пензячка сняла на камеру ехавшую по тротуару иномарку
Пензячка опасается за здоровье малышей на детской площадке
В Пензе утром отечественная легковушка попала в ДТП
Пензенцы могли наблюдать счет матча ЧМ на большом экране
Пензячка через соцсети ищет свидетелей аварии
На ровном месте. В Кривозерье столкнулись два авто
Пензенского блогера возмутил «позорный» листок в театре

Пензенец утверждает, что застал сотрудника ГИБДД за неподобающим занятием

4 июля в 14:01 1912 просмотров
, находящийся за рулем, разговаривал по мобильному телефону. Мужчина задался вопросом, законно ли это, ведь автолюбителям за подобное действие грозит штраф.

" data-title="Пензенец утверждает, что застал сотрудника ГИБДД за неподобающим занятием — Пенза-пресс, рунет за день">

Житель Пензы стал свидетелем инцидента: сотрудник Госавтоинспекции, находящийся за рулем, разговаривал по мобильному телефону. Мужчина задался вопросом, законно ли это, ведь автолюбителям за подобное действие грозит штраф.

«Утром ехал в маршрутке на работу. Водитель говорит: «Смотри — болтает по телефону. Меня недавно за это на полторы тысячи оштрафовали». В левом от нас ряду стояла машина ДПС, в которой сотрудник ГИБДД разговаривал по мобильнику. В последний момент инспектор увидел, что его снимают, и положил телефон», — написал пензенец в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте».

В качестве доказательства своих слов горожанин разместил видеозапись, но качество съемки не позволяет с уверенностью сказать, разговаривает ли инспектор по мобильному.

Автоюрист Екатерина Ткач пояснила, что, согласно статье 12.36.1 Кодекса об административных правонарушениях, пользоваться телефоном без устройства, позволяющего вести переговоры без рук, во время движения транспортного средства не разрешается. Это нарушение влечет за собой штраф в полторы тысячи рублей. Однако здесь есть нюансы.

«Правило распространяется только на водителей во время движения автомобиля. Если, например, машина стояла на светофоре, то оно не действует, значит, пользоваться телефоном можно», — отметила автоюрист.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penzakarl

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...