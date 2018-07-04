Жители России стали меньше страдать психическими расстройствами

Отмечается, что если в 2010 году на 100 тысяч населения фиксировали 2940 случаев болезней психики, то в 2017-м этот показатель снизился на 8,3% (до 2690 на 100 тысяч россиян). Специалисты говорят и о 17% снижении первичной заболеваемости. Впервые установленных диагнозов тоже стало меньше: с 350,3 до 290,7 случаев на аналогичное число жителей РФ.

В 2016 году среди регионов с наиболее высоким количеством впервые диагностированными психическими расстройствами лидировал Чукотский автономный округ с результатом 91,7 на 100 тысяч населения.