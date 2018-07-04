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Псевдострудники МЧС кошмарят пензенский бизнес

4 июля в 14:42 290 просмотров
, которые представляются сотрудниками регионального управления МЧС.

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Пензенских бизнесменов обманывают мошенники, которые представляются сотрудниками регионального управления МЧС.

Как сообщает пресс-служба управления, злоумышленники обзванивают торговые центры, кафе и рестораны, представляются сотрудниками МЧС и сообщают о якобы предстоящей проверке состояния пожарной безопасности. Обещая лояльное отношение, требуют деньги.

«Главное управление МЧС России по Пензенской области официально заявляет о непричастности должностных лиц МЧС России к подобным незаконным действиям и предлагает о всех подобных фактах мошенничества сообщать на телефон доверия 8 (8412) 681−112, а также незамедлительно обращаться в правоохранительные органы», — отмечает пресс-служба.


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