Псевдострудники МЧС кошмарят пензенский бизнес

Как сообщает пресс-служба управления, злоумышленники обзванивают торговые центры, кафе и рестораны, представляются сотрудниками МЧС и сообщают о якобы предстоящей проверке состояния пожарной безопасности. Обещая лояльное отношение, требуют деньги.

«Главное управление МЧС России по Пензенской области официально заявляет о непричастности должностных лиц МЧС России к подобным незаконным действиям и предлагает о всех подобных фактах мошенничества сообщать на телефон доверия 8 (8412) 681−112, а также незамедлительно обращаться в правоохранительные органы», — отмечает пресс-служба.