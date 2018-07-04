В Пензенской области готовятся к Сабантую в Спутнике

В Пензенском районе состоялось выездное совещание по вопросам подготовки к Сабантую, который пройдет 14 июля в Спутнике.

Представители министерств и ведомств Пензенской области, а также активисты татарских национальных организаций собрались в селе Засечное, чтобы обговорить вопросы проведения культурной программы праздника и организации площадок.

«В прошлом году мы провели Всероссийский Сабантуй, уровень организации которого задал высокую планку для оценки всех последующих мероприятий. Необходимо проработать программу таким образом, чтобы гости праздника чувствовали себя максимально комфортно и могли насладиться его атмосферой», — отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин.

Гости Сабантуя смогут принять участие в мастер-классах по национальным ремеслам, посетить выставку татарской культуры, испытать себя в спортивных состязаниях, отведать угощения национальной кухни. Также будет работать площадка детского Сабантуя, сообщает пресс-центр облправительства.

Планируется, что в празднике национальной культуры примут участие не только муниципальные районы области, но и делегация Республики Татарстан.

Сабантуй (0+) состоится 14 июля в Городе Спутнике, начало — в 11.00.