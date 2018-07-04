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В Терновке «Яндекс.Такси» расплющило легковушку. ФОТО

4 июля в 15:09 514 просмотров

В микрорайоне Терновка города Пензы 4 июля произошла авария. Об этом в Сети сообщил пользователь.

Очевидец опубликовал снимки в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что возле остановки «Дом быта» столкнулись Lada Priora и машина «Яндекс.Такси» марки Nissan. Из-за аварии образовалась огромная пробка. На фото видно, что у иномарки слетел бампер и смят капот, а у отечественной легковушки сильно повреждена правая часть.

«Ехали около часа. На месте происшествия уже работают сотрудники ГИБДД», — добавил пользователь.

О наличии пострадавших неизвестно. Официальной информации о случившемся нет.


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