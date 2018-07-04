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Сотрудников «Дамате» подберет компьютер

4 июля в 15:54 188 просмотров
«Дамате» внедрила автоматизированную оценку профессиональных компетенций, которая позволит подбирать кадры, а также выявлять сильные и слабые стороны действующих сотрудников.

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Группа компаний «Дамате» внедрила автоматизированную оценку профессиональных компетенций, которая позволит подбирать кадры, а также выявлять сильные и слабые стороны действующих сотрудников.

Как сообщает пресс-служба группы компаний, тестирование, которое проводится на базе учебного портала «Дамате», позволит составить представление о профессиональном уровне кандидата и минимизировать риск при подборе. Удаленный доступ дает возможность оперативно получать результаты, что удобно как для потенциального сотрудника, так и для работодателя.

После успешного прохождения тестирования кандидату назначают интервью с руководителем. По его итогам принимается решение о приглашении на работу или продолжении поиска.

Подобный формат тестирования актуален и для действующих сотрудников. Руководитель, проанализировав его результаты, может выявить слабые стороны работников и запланировать необходимое обучение.

Профессиональные тесты разработаны внутренними экспертами бизнес-подразделений компании совместно с отделом обучения.

«Использование современных систем оценки позволяет сделать предложение кандидатам с высоким уровнем владения профессиональных навыков, а также сформировать позитивный имидж потенциального работодателя, серьезно и ответственно относящегося к выбору будущих сотрудников», — прокомментировала заместитель генерального директора группы компаний «Дамате» по управлению персоналом Полина Коннова.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ГК "Дамате"

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