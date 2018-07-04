В Пензе директор «Ростеха» представил проекты для реализации в области

В радиоэлектронный кластер «Ростеха» входят пять предприятий и научных организаций Пензенской области, которые специализируются на разработках и производстве изделий для радиоэлектроники, средств связи и вычислительной техники, автоматизированных систем управления и их электронных компонентов. Среди них — АО «НПП «Рубин», АО «Радиозавод», АО «НИИ ЭМП», АО ПО «Электроприбор», АО «ПНИЭИ», сообщает пресс-центр облправительства.

«Объем производства за 2017 год составил свыше 16,8 млрд рублей, рост — 105,1% к уровню 2016 года, за пять месяцев 2018 года — 4,5 млрд рублей, ожидаемый объем производства в этом году прогнозируется на уровне 18,7 млрд рублей, рост должен составить 110,6%. Предприятия имеют государственные заказы, проводится модернизация, хотелось бы, чтобы они становились самыми современными и могли претендовать на новые заказы», — сказал губернатор.

Иван Белозерцев подчеркнул, что, выполняя основную задачу, необходимо думать над выпуском гражданской продукции, которая была бы востребована в стране и за рубежом.

«Нет сомнения в том, что ваш визит в регион даст дополнительный толчок развитию наших предприятий», — резюмировал он.

Сергей Сахненко высоко оценил потенциал Пензенской области, уровень развития предприятий и благоустройство населенных пунктов.

«Мы внимательно отслеживаем регионы и знаем, что Пензенский регион — лидер по сельскому хозяйству, здесь крепкий пул предприятий, директора с честью выполняют свою работу», — сказал он.

Руководитель кластера добавил, что в настоящее время на первый план выходит диверсификация производств.

«В соответствии с утвержденной президентом РФ стратегией, предприятия должны прирастать не менее 17% в год, при этом в радиоэлектронном комплексе прирост более амбициозный — 22,5%. К концу года предприятия должны не только увеличить объем производства, но и иметь соотношение объемов 50 на 50 — гражданской и оборонной продукции», — сообщил Сергей Сахненко.

Директор радиоэлектронного кластера ГК «Ростех» вместе с коллегами представили проекты, которые могут быть реализованы в Пензенской области. В частности, речь шла о масштабных аппаратно-программных комплексах «Безопасный город» и «Умный город», которые включают подсистемы мониторинга лесных пожаров, экологической обстановки, видеонаблюдение, центр оперативного реагирования и ряд других.

Губернатор поручил создать рабочую группу, которая оценит возможность внедрения данных комплексов в Пензенском регионе. В ее состав войдут как представители всех заинтересованных ведомств Пензенской области, так и специалисты ГК «Ростех».

Иван Белозерцев обратил особое внимание участников встречи на необходимость интеграции в проект действующих в регионе систем мониторинга оперативной ситуации.