В пензенской офтальмологической больнице начался капитальный ремонт

«На первоначальном этапе мы планируем полностью отремонтировать корпус бывшей женской консультации, который освободился после переезда акушерско-гинекологической службы в здание областной женской консультации на улице Пушкина», — пояснил главный врач областной офтальмологической больницы Рашид Галеев.
Здание, в котором после ремонта разместятся дневной стационар и офтальмологическая поликлиника, было построено в 60-годы прошлого века и уже не отвечает многим современным требованиям санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности. Во время капитального ремонта будут полностью заменены инженерные коммуникации, утеплен фасад и крыша, возведены легкие перегородки из стекла и алюминия, проведена приточно-вытяжная вентиляция, а также подключен интернет.
В пресс-центре регионального правительства сообщили, что ремонтные работы планируется завершить через четыре месяца.