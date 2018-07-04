В пензенской офтальмологической больнице начался капитальный ремонт

В пензенской областной офтальмологической больнице начали делать капитальный ремонт. Работы будут проводить поэтапно, чтобы не нарушать процесс оказания медпомощи пациентам.

«На первоначальном этапе мы планируем полностью отремонтировать корпус бывшей женской консультации, который освободился после переезда акушерско-гинекологической службы в здание областной женской консультации на улице Пушкина», — пояснил главный врач областной офтальмологической больницы Рашид Галеев.



Здание, в котором после ремонта разместятся дневной стационар и офтальмологическая поликлиника, было построено в 60-годы прошлого века и уже не отвечает многим современным требованиям санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности. Во время капитального ремонта будут полностью заменены инженерные коммуникации, утеплен фасад и крыша, возведены легкие перегородки из стекла и алюминия, проведена приточно-вытяжная вентиляция, а также подключен интернет.

В пресс-центре регионального правительства сообщили, что ремонтные работы планируется завершить через четыре месяца.