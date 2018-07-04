Специалисты проанализировали данные о здоровье около 500 тысяч человек от 38 до 73 лет в период с 2006 по 2016 год. Вместе с этим у них узнавали, пьют ли они кофе и как часто. Из них около 78% пили напиток. В итоге выяснилось, что среди всех любителей кофе наблюдается снижение риска преждевременной смерти. Причем не имеет значение, какой именно кофе пьет человек: растворимый, молотый или без кофеина.

Среди тех, кто ежедневно выпивает до восьми чашек, наблюдается снижение риска смерти на 14%. В свою очередь, у тех, кто пьет до шести чашек — на 16%. Далее этот показатель уменьшается при сокращении употребления кофе. По этой причине авторы исследования полагают, что кофе должен быть внесен в перечень полезных продуктов.