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В Пензе изуродовали инсталляцию «45 меридиан»

4 июля в 16:38 146 просмотров
«45 меридиан» регулярно страдает от вандалов. Об этом сообщил председатель пензенского отделения «Русского географического общества» Игорь Пантюшов на своей страничке в Facebook.

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В Пензе сквер «45 меридиан» регулярно страдает от вандалов. Об этом сообщил председатель пензенского отделения «Русского географического общества» Игорь Пантюшов на своей страничке в Facebook.

«Смотришь по ТВ, как японские болельщики убирают наши трибуны после матчей, а мы никогда так не делаем. И постоянно у нас кто-то виноват в проблемах, но только не мы сами! Вот пример под носом: сделали нормальный сквер «45 меридиан» на месте помойки, но вандалы уже в третий раз откалывают на нем гранитную плитку», — написал он.

Игорь Пантюшов задается лишь одним вопросом: «Зачем?»

Пользователи посоветовали обратиться в полицию, чтобы негодяи были наказаны.

Напомним, сквер «45 меридиан» находится на пересечении улиц Кулакова и Пушкина — там, где проходит географическая долгота. В его центре располагается одноименная инсталляция.

Фотография: скриншот - https://www.facebook.com/alians.rosto

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