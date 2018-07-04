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Пензенец выступит на чемпионате Европы по плаванию

4 июля в 17:18 224 просмотра
(0+), в котором примет участие пензенский спортсмен.

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С 4 июля в Финляндии стартует чемпионат Европы по плаванию (0+), в котором примет участие пензенский спортсмен.

Честь области в составе сборной России будет защищать Егор Павлов. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Всего в состав команды вошли 39 человек — юноши от 15 до 18 лет и девушки от 14 до 17 лет.


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