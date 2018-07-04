Пензенец выступит на чемпионате Европы по плаванию

С 4 июля в Финляндии стартует чемпионат Европы по плаванию (0+), в котором примет участие пензенский спортсмен.

Честь области в составе сборной России будет защищать Егор Павлов. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Всего в состав команды вошли 39 человек — юноши от 15 до 18 лет и девушки от 14 до 17 лет.