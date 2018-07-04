По данным Банка России, курс доллара вырос с 63,2194 руб. до 63,2267 руб., курс евро — с 73,7012 руб. до 73,7097 руб.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 67,9441 руб.
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Центробанк повысил курсы доллара и евро
Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 5 июля.
По данным Банка России, курс доллара вырос с 63,2194 руб. до 63,2267 руб., курс евро — с 73,7012 руб. до 73,7097 руб.
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