Вологодский Ферапонтов монастырь вновь станет действующим

В Вологодской области вторую жизнь получит Ферапонтов монастырь, в его стенах останется музей фресок Дионисия. ОБ этом сообщил митрополит Вологодский и Кирилловский.

Впервые за стол лет в обители прошел древний обряд пострига. Его приняли три человека.

У входа в храм — самое начало пути, которое нужно не пройти, а проползти. Так человек показывает полное смирение. Молодые люди символически умирают для всего мира, чтобы снова родиться уже другими — монахами, сообщает 35media.ru.

«Эти стены будут использоваться по назначению. Это не значит, что здесь не будет музея, отнюдь. Но все должно быть в разумных пределах. Есть фрески, есть здания, которые сохраняются государством, памятник ЮНЕСКО. Но если в этих стенах не будет монашеской жизни, то это мертвые стены», — сообщил Игнатий, митрополит Вологодский и Кирилловский.

У алтаря пока еще не монахи поднимаются на ноги перед владыкой. Первый постриг за последние сто лет в истории Ферапонтова монастыря проводит сам митрополит Вологодский и Кириловский Игнатий. Молодые люди дают обед смирения, безбрачия и нестяжательства — отказ от имущества. В монашескую жизнь человек приходит с пустыми руками.

Ножницы падают первый раз, второй, и только на третий владыка их принимает. Совершается собственно пострижение — срезается всего лишь несколько прядей по форме креста. Дальше следует облачение. Вся собственность монаха помещается на табуретке в стороне. Кроме одеяния, тут же деревянный крест — духовный щит, а также свеча. Еще один символ — монах уйдя от всего мира должен стать для него светом, примером. В Ферапонтовом монастыре в храме Мартиниана рождаются три послушника — Ферапонт, Мартиниан, и Алексей. Пока они поселятся в Спасо-Прилуцком монастыре, но возможно вскоре смогут вернуться назад в Ферапонтово. В древней обители планируется возродить полноценную монашескую жизнь.