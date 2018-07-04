В Заречном на «Старте» отметили 60-летие с выпуска первой продукции (видео)

60 лет назад в Заречном произошло значимое для Пензенской области событие. Летом 1958 года градообразующее предприятие выпустило первую партию продукции. На сегодняшний день производственное объединение «Старт» — лидер производственной системы «Росатом», но тяжелые времена становления предприятия, конечно, помнят до сих пор. Круглую дату отметили концертом и торжественной церемонией награждения лучших сотрудников.

С тех пор как производственное объединение «Старт» выпустило свою первую продукцию прошло 60 лет. Сейчас оно является одним из ведущих предприятий атомной промышленности России. Сделано это было в тяжелые послевоенные годы, но спустя всего четыре года после того, как правительство страны подписало постановление о создании масштабного проекта.

«Огромное спасибо основателям за то, что они создали многоукладное предприятие, не боялись браться за новые задачи и одними из первых освоили технические средства охраны», — сказал генеральный директор АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М. В. Проценко Сергей Байдаров.

С тех пор произошло немало изменений, введены новые технологии, выпущены тысячи сложных электромеханических и электронных приборов и систем. А впереди, конечно, новые задачи. О самой главной рассказал заместитель генерального директора государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Иван Каменских, который приехал поздравить работников зареченского предприятия.

Лучшим работникам вручили знаки отличия «За заслуги перед атомной отраслью». Среди награжденных — фрезеровщик с 40-летним стажем Юрий Лялюк. На предприятие его привел отец, который также трудился в одном из цехов.

«Он проработал до старости, сейчас его уже нет, ушел из этой жизни, и я благодарен ему. Меня закалил этот завод, дал очень много», — рассказал он.

С юбилейной датой сотрудников предприятия поздравили и первые лица региона — губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и председатель областного Законодательного Собрания Валерий Лидин. Отличившихся сотрудников они отметили грамотами и благодарностями.

«Конечно, производственное объединение «Старт» — флагман региона. Где бы ни выступал, всегда ставлю его в пример», — сказал Иван Белозерцев.

Говоря о дальнейших перспективах завода губернатор отметил, что в Пензенской области планируют реализовать пилотный проект, значимый не только для региона, а для всей страны. В частности обсуждается возможность применения местных технологий в системах безопасности образовательных учреждений России. Для начала Иван Белозерцев поручил сформулировать соответствующие предложения для Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов страны, сообщает телеканал «Экспресс».