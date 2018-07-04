В Пензе наградили лучших сотрудников почты (видео)

На этой неделе в России будут чествовать тех, кто доставляет письма, посылки и телеграммы. По традиции, во второе воскресенье июля отмечают День российской почты. В Пензенском регионе в этой сфере работают более трех с половиной тысяч человек. В преддверии праздника поздравили лучших из них.

Евгения Грибова работает почтальоном более десяти лет. В 2017 году она стала серебряным призером регионального конкурса «Лучший по профессии», после чего ей предложили повышение. Не согласилась, уж очень любит свою должность, а в первую очередь — общение с посетителями.

«Мне очень нравится взаимодействовать с людьми, особенно пожилыми, потому что они являются самыми беспомощными представителями социальной группы. Мне нравится дарить им добро, приносить пользу, перенимать от них какой-то опыт», — рассказала она.

Ее и еще более десятка сотрудников почтовых отделений со всей Пензенской области поздравили с профессиональным праздником. Лучшим работникам вручили благодарности губернатора и Законодательного Собрания региона, а также грамоты федерального Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Руководство ведомства отметило, что национальная почта является одной из старейших в Европе и профессия «почтальон» будет востребована еще долгие годы.

«Мы доставляем письма, как по стране, так и за ее пределы, пересылаем посылки, продолжаем традиции почты царских времен, только с применением инновационных, современных технологий», — сказала директор пензенского филиала «Почта России» Наталья Арбузова.

Конечно этот праздник отмечают не только почтальоны, но также работники распределительных центров, складов, транспортной службы. Благодаря им миллионы человек поддерживают связь со своими близкими и друзьями, имеют возможность отправить друг другу письма, открытки, подарки и посылки. А в деревнях до сих пор сотрудники почты являются теми, кто помогает населению оплачивать счета, приобретать бытовые товары, поскольку во многих отделениях устроены небольшие магазины, и конечно получать корреспонденцию, которую почтальоны разносят по домам.

Всего в Пензенской области сейчас работают более 500 отделений, 80% из которых именно в селах. Большой праздник сотрудники почтовой службы региона ждет в 2019 году. Пензенский филиал «Почты России» отметит 25-летний юбилей, сообщает телеканал «Экспресс».