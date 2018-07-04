«Сименс Финанс» и ФРП продолжают программу субсидирования
Взрывной дисконт на топливо
Куда поступать? Самые дорогие специальности в пензенских вузах
Отзыв на книгу «iPhuck 10»
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе наградили лучших сотрудников почты
В Заречном на «Старте» отметили 60-летие с выпуска первой продукции
Врач из неверкинской больницы победила во всероссийском конкурсе
В пензенской офтальмологической больнице начался капитальный ремонт
Псевдострудники МЧС кошмарят пензенский бизнес
Пензенцы рады ремонту детской площадки на ул. Калинина
«МегаФон» представляет «Цифровой подбор линейного персонала»
Пензенцы примут участие во Всероссийском Дне поля
Леонид Левин обсудил законопроект для защиты авторских прав
Пензенский фестиваль «Ласточка» отметили на российском конкурсе

Жители Константиновки просят вернуть собственника «народный» пруд (видео)

4 июля в 19:56 236 просмотров
, где привыкли купаться и рыбачить местные жители, отдан в частные руки. Собственник пруда установил свои порядки, в итоге разбирательство переросло в конфликт.

" data-title="Жители Константиновки просят вернуть собственника «народный» пруд — Пенза-пресс, рунет за день">

В селе Константиновка Пензенского района водоем, где привыкли купаться и рыбачить местные жители, отдан в частные руки. Собственник пруда установил свои порядки, в итоге разбирательство переросло в конфликт.

После того как местный пруд перешел в частные руки, новый хозяин выставил охрану, которая прогоняет рыбаков, а сам водоем резко измельчал.

«Ниже двух метров — тина, то есть невозможно купаться. Люди, можно сказать, выходят из воды с грязью по колено. Всю жизнь здесь живу, с детства ходил сюда рыбачить, ловил карпов, карасей, ершей, щук. Зимой тоже запрещают, удочки даже ломали», — рассказал житель села Константиновка Алексей Мальков.

По словам представителей владельца, пруд был отдан в аренду бизнесмену в 2016 году. Тогда было решено разводить в нем рыбу. В водоем запустили малька карпа и белого амура.

«Пока просили местных жителей, чтобы пошли нам на уступки, не ловили рыбу, малька, дать ему вырасти, в дальнейшем планировали пускать их на льготных условиях», — сказал представитель бизнесмена Юрий Смирнов.

Помимо рыбного бизнеса, новый владелец решил облагородить зону отдыха, которая в будущем будет поделена на две части: платную и бесплатную. Планируется, что за разумную сумму отдыхающие смогут воспользоваться парковкой, мангалом, лежаками. Также на платной территории будут работать волейбольная площадка и теннисные столики.

Проверить, что из себя представляет зона отдыха на данный момент и какая там ведется профилактическая работа приехал глава администрации Пензенского района Сергей Козин. Чуть позже, в местном ДК глава района выслушал претензии местных жителей, недовольных проводимой политикой, там где десятилетиями беспроблемно рыбачили их отцы и деды.

«Рыбная ловля удочками не запрещена, все решается через участкового и главу сельской администрации, борьба ведется только с браконьерством», — ответил Сергей Козин.

Новый договор будет составлен с учетом мнения местных жителей. Что касается уровня воды в водоеме, то этот вопрос будет решен в ближайшее время, сообщает телеканал «Экспресс».


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...