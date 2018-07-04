Жители Константиновки просят вернуть собственника «народный» пруд (видео)

В селе Константиновка Пензенского района водоем, где привыкли купаться и рыбачить местные жители, отдан в частные руки. Собственник пруда установил свои порядки, в итоге разбирательство переросло в конфликт.

После того как местный пруд перешел в частные руки, новый хозяин выставил охрану, которая прогоняет рыбаков, а сам водоем резко измельчал.

«Ниже двух метров — тина, то есть невозможно купаться. Люди, можно сказать, выходят из воды с грязью по колено. Всю жизнь здесь живу, с детства ходил сюда рыбачить, ловил карпов, карасей, ершей, щук. Зимой тоже запрещают, удочки даже ломали», — рассказал житель села Константиновка Алексей Мальков.

По словам представителей владельца, пруд был отдан в аренду бизнесмену в 2016 году. Тогда было решено разводить в нем рыбу. В водоем запустили малька карпа и белого амура.

«Пока просили местных жителей, чтобы пошли нам на уступки, не ловили рыбу, малька, дать ему вырасти, в дальнейшем планировали пускать их на льготных условиях», — сказал представитель бизнесмена Юрий Смирнов.

Помимо рыбного бизнеса, новый владелец решил облагородить зону отдыха, которая в будущем будет поделена на две части: платную и бесплатную. Планируется, что за разумную сумму отдыхающие смогут воспользоваться парковкой, мангалом, лежаками. Также на платной территории будут работать волейбольная площадка и теннисные столики.

Проверить, что из себя представляет зона отдыха на данный момент и какая там ведется профилактическая работа приехал глава администрации Пензенского района Сергей Козин. Чуть позже, в местном ДК глава района выслушал претензии местных жителей, недовольных проводимой политикой, там где десятилетиями беспроблемно рыбачили их отцы и деды.

«Рыбная ловля удочками не запрещена, все решается через участкового и главу сельской администрации, борьба ведется только с браконьерством», — ответил Сергей Козин.

Новый договор будет составлен с учетом мнения местных жителей. Что касается уровня воды в водоеме, то этот вопрос будет решен в ближайшее время, сообщает телеканал «Экспресс».