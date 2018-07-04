В Пензензенской области подростка укусила ядовитая змея (видео)

Инспектор пензенского отделения МРЭО ГИБДД в свой выходной спас ребенка. У святого источника в Городищенском районе он увидел двух мальчиков, один из которых показался полицейскому растерянным и взволнованным.

«Недалеко от источника встретил двух подростков, одного из них укусила змея. Мой коллега позвонил бабушке пострадавшего, а я незамедлительно доставил его до ближайшего медицинского учреждения. Ребенок был растерян, волновался, пояснил, что испугался и решил промыть рану святой водой на источнике», — рассказал старший государственный инспектор МРЭО ГИБДД Пензы УМВД России по Пензенской области Александр Тимофеев.

«Состояние ребенка можно назвать средней тяжести. Могло быть хуже, например, возникнуть тяжелая реакция на яд, который змея вводит во время укуса, но этого не случилось, успели вовремя произвести необходимые действия», — сказал заведующий отделением травматологии и ортопедии детской клинической больницы им. Филатова Дмитрий Василистов.

Спасенного мальчика уже выписали из больницы. Его здоровью ничего не угрожает. В подобных случаях врачи рекомендуют не заниматься самолечением и сразу обращаться за помощью к медикам, сообщает телеканал «Экспресс».