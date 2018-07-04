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Пензенские силовики приняли участие в конкурсе «Лучший по профессии» (видео)

4 июля в 20:26 166 просмотров
«Лучший по профессии», они сдавали теорию и практику.

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Следователи министерства внутренних дел стали участниками конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», они сдавали теорию и практику.

Метко стрелять и быть в хорошей физической форме — не исключение, а правило практически для любого полицейского, в том числе и для следователя. Лучшие представители районных отделов собрались в одном месте на региональный этап конкурса «Лучший по профессии».

«Конкурс состоит из сдачи нормативов по огневой, физической подготовке. Последняя включает в себя бег один километр, выполнение приемов борьбы, теория криминалистики, основы медицины», — рассказал заместитель начальника СУ УМВД России по Пензенской области Эдуард Морев.

Сдать теоретическую часть можно только в том случае, если отлично или хотя бы хорошо знаешь нормативно-правовую базу работы следователя и его должностных обязанностей. Кроме того, каждый участник конкурса обязан неплохо владеть силовыми приемами, без них не обойтись при задержании подозреваемого.

«Не секрет, что наша работа заключается в противодействии преступности, не только в расследовании уголовных дел. При заступлении в оперативно-следственную группы по подразделению, мы обязаны быть готовы к применению огнестрельного оружия и физической силы», — сказал следователь СО ОМВД России по Кузнецкому району Станислав Подшибякин.

Конкурс профмастерства — ежегодный. Его кульминация — общероссийский этап. На него представлять Пензенскую область поедет кто-то один, тот, кто будет признан самым лучшим. Но и все остальные следователи все равно в выигрыше, потому что благодаря конкурсу они всегда начеку, сообщает телеканал «Экспресс».


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