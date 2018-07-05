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Белозерцев: Поставка воды «Горводоканалом» должна быть бесперебойной

5 июля в 09:24 228 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с гендиректором АО «РКС-Менеджмент» Павлом Курзаевым.

Как сообщает пресс-центр облправительства, в Пензенскую область группа компаний пришла весной 2018 года, начав производственную деятельность в качестве управляющей компании и держателя актива ООО «Горводоканал», имея намерение впоследствии трансформировать договор аренды в концессию.

По словам Павла Курзаева, регион входит в круг стратегических интересов группы компаний и является одним из ключевых.

Стороны обсудили первые результаты работы в Пензе и перспективы дальнейшего развития. Инвестор планирует массовое внедрение систем автоматизации, обеспечивающих снижение энергопотребления, переход на новые технологии работы очистных сооружений, которые позволят снизить экологическую нагрузку на Суру, и ремонт изношенных сетей.

«К декабрю мы можем представить программы развития водоснабжения, предусматривающие различные варианты решения этой проблемы. Нужно найти правильный баланс между повышением качества услуги и возможностями ее потребителей», — рассказал генеральный директор АО «РКС-Менеджмент».

«Нужно направлять средства на развитие сетей, и тарифная политика при этом должна быть грамотной и экономически обоснованной. Требуется разумный подход. Предприятие должно предпринять все усилия для повышения качества своей работы, для бесперебойного обеспечения потребителей водой», — подчеркнул глава региона.


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