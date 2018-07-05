Пензенские поисковики вновь отправились в Беларусь

Пензенцы из поисковых отрядов «Поиск-вездеход» и «Пензаэнерго» отправились в полевую экспедицию по местам боев пензенской 61-й стрелковой дивизии.

Поездка стала возможной благодаря гранту правительства Пензенской области, отмечает пресс-центр. Церемония отправки отряда прошла на площади Победы.

Были вручены ведомственные и общественные награды. Члену поискового отряда «Поиск-вездеход» Елене Ромашиной за заслуги в увековечении памяти погибших при защите Отечества объявили благодарность Федерального агентства по делам молодежи. Юбилейную медаль «30 лет поискового движения России» вручили председателю регионального отделения Поискового движения России Ларисе Казаковой, членам поискового отряда «Поиск-вездеход» Дмитрию Давыдову, Галине Кололеевой и Дмитрию Плюцаку.

«В 2018 году поиски будут проходить в Рогачевском районе Гомельской области. В рамках экспедиции пройдет церемония передачи останков пензенца Александра Павловича Шанина, которые были обнаружены весной этого года», — сообщили в областном правительстве.

Соответствующая договоренность с белорусской стороной была достигнута в рамках реализации межправительственных соглашений и соглашений о сотрудничестве между Пензенской областью и республикой.

Планируется, что перезахоронение останков погибшего воина пройдет 19 июля в Мичуринском сельсовете Пензенского района.