Россиянам разрешат доступ в реанимацию к родственникам

Изменения вносятся в часть 1 статьи 79 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Они обеспечат возможность посещения родственниками, а также законными представителями пациента отделений реанимации и интенсивной терапии при оказании больному стационарной медицинской помощи.

Порядок посещения будет устанавливаться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Законопроект внес на рассмотрение нижней палаты парламента член комитета Госдумы по охране здоровья, руководитель направления партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» Николай Герасименко. Он подчеркнул, что изменений ждут миллионы людей.

«Неоднократно обращались по поводу допуска родственников в отделения реанимации и интенсивной терапии общественные и пациентские организации, деятели искусства и культуры», — отметил депутат.

По словам парламентария, сегодня доступ ограничен, так как в законе написано, что медучреждения должны создавать условия для посещения, но обязанности разрешить посещения нет.

«Все отдается на откуп главного врача и заведующего отделением реанимации. Поэтому в одних отделениях допускают, например, у нас есть такое понятие, как «открытая реанимация», а в других — нет. Данный законопроект позволит упорядочить этот процесс и введет обязанность медицинской организации допускать пребывание родственников в реанимации», — пояснил Николай Герасименко.

Приятие законопроекта, отметил он, очень важно для родственников, особенно — для родителей маленьких детей. При лечении пациента их поддержка очень важна.

Партийный проект «Единой России» «Здоровое будущее» направлен на получение гражданами качественной и доступной медицинской помощи, обеспечение дальнейшего совершенствования системы высокотехнологичной медицинской помощи, усиление пропаганды здорового образа жизни. Одним из основных направлений проекта является дальнейшее развитие системы амбулаторных и стационарных детских медицинских организаций, целенаправленное развитие системы школьной медицины, сохранение здоровья детского населения. Немаловажную роль играет в реализации проекта создание системного подхода к работе по улучшению качества природной среды и экологических условий жизни человека.