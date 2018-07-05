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Никольчанин получил срок за пьяную езду и взятку полицейскому

5 июля в 10:16 468 просмотров

59-летнего жителя Никольска Пензенской области осудили за пьяное вождение и дачу взятки сотруднику ГИБДД.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в мае 2016 года мужчину обязали выплатить штраф за управление автомобилем в пьяном состоянии и лишили водительских прав на полтора года.

13 апреля 2018 года сельчанина, который ехал в сторону поселка Сура, остановил инспектор ГИБДД. Оказалось, что он вновь сел за руль пьяным.

Мужчина решил увильнуть от наказания и предложил инспектору взятку. Тот оказался от денег. Сельчанина это не остановило: в отделе полиции он передал начальнику ГИБДД 30 тысяч рублей, чтобы тот не оформлял на него протокол. Сотрудник правоохранительных органов вновь ответил отказом.

В результате никольчанину назначили два года и один месяц лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Кроме того, его лишили прав на два с половиной года.

Приговор в законную силу не вступил.


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