Никольчанин получил срок за пьяную езду и взятку полицейскому

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в мае 2016 года мужчину обязали выплатить штраф за управление автомобилем в пьяном состоянии и лишили водительских прав на полтора года.

13 апреля 2018 года сельчанина, который ехал в сторону поселка Сура, остановил инспектор ГИБДД. Оказалось, что он вновь сел за руль пьяным.

Мужчина решил увильнуть от наказания и предложил инспектору взятку. Тот оказался от денег. Сельчанина это не остановило: в отделе полиции он передал начальнику ГИБДД 30 тысяч рублей, чтобы тот не оформлял на него протокол. Сотрудник правоохранительных органов вновь ответил отказом.

В результате никольчанину назначили два года и один месяц лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Кроме того, его лишили прав на два с половиной года.

Приговор в законную силу не вступил.