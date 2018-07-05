Технология сможет распознавать владельцев гаджетов по взгляду и вычислять возможных мошенников. Эксперты считают, что программа необходима банкирам для идентификации клиентов, которые находятся вне офиса. Отличить мошенника просто: достаточно, чтобы он некоторое время следил за точкой на экране. Взгляд выдаст мошенника.

Метод определит также, взаимодействует ли с гаджетом человек или это вредоносный код.

Правда, есть опасения, что не все российские чиновники будут рады этому изобретению и могут пытаться блокировать внедрение этого изобретения.

3 июля 2018, 09.45 [ «Аргументы Недели» ]