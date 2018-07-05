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Болезнь Альцгеймера хотят лечить аспирином

5 июля в 11:59 296 просмотров
, что небольшая доза аспирина при регулярном приеме может смягчать проявления болезни Альцгеймера — быстропрогрессирующего заболевания, лечить которое крайне дорого и тяжело, сообщает Life.ru.

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Неврологи из США выяснили, что небольшая доза аспирина при регулярном приеме может смягчать проявления болезни Альцгеймера — быстропрогрессирующего заболевания, лечить которое крайне дорого и тяжело, сообщает Life.ru.

Ученые выяснили, что регулярный прием аспирина в отдельных случаях может запускать механизм восстановления клеточной структуры, ответственной за удаление «отходов» из головного мозга.

Испытания на животных показали, что аспирин оказался способен смягчать патологию бляшек амилоидов у мышей и стимулировать лизосомы — компонент клеток животных, которые помогают удалять из организма клеточный мусор. Так ученые выяснили, что популярный и недорогой препарат способен облегчать боли и оказывать благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB-472027/

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