Болезнь Альцгеймера хотят лечить аспирином

Неврологи из США выяснили, что небольшая доза аспирина при регулярном приеме может смягчать проявления болезни Альцгеймера — быстропрогрессирующего заболевания, лечить которое крайне дорого и тяжело, сообщает Life.ru.

Ученые выяснили, что регулярный прием аспирина в отдельных случаях может запускать механизм восстановления клеточной структуры, ответственной за удаление «отходов» из головного мозга.

Испытания на животных показали, что аспирин оказался способен смягчать патологию бляшек амилоидов у мышей и стимулировать лизосомы — компонент клеток животных, которые помогают удалять из организма клеточный мусор. Так ученые выяснили, что популярный и недорогой препарат способен облегчать боли и оказывать благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему.