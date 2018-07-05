Губернатор потребовал особого контроля за злачными местами

5 июля в правительстве Пензенской области состоялось заседание постоянно действующего Координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. Губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что в регионе есть много проблемных вопросов, связанных с народными дружинами.

«Построили детские площадки, а с наступлением вечера на них собираются компании для распития алкоголя. Где в это время народные дружинники? В заброшенные здания приходит молодежь. Туда надо направлять дружинников. Делайте маршруты, определяйте злачные места», — обратился Иван Белозерцев к главам муниципальных образований.

Также глава региона акцентировал внимание на фактах продажи алкоголя несовершеннолетними. За четыре месяца было составлено 60 протоколов в отношении работников торговли.

«За это, я считаю, должны применяться самые жесткие санкции. Необходима хорошая профилактическая работа, в том числе — и с проблемными семьями, где родители употребляют алкоголь. Были случаи вовлечения детей в распитие», — сказал он.

Начальник управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области Валерий Муругов сообщил, что в Пензенском регионе — 2710 дружинников. Финансирование народных дружин в 2018 году составило 1661,9 тысяч рублей.

Иван Белозерцев отметил, что нужно активнее взаимодействовать с руководителями предприятий, чтобы они выделяли своих сотрудников в состав народных дружин. По его словам, необходимо привлекать больше людей и нужны меры их стимулирования.

«В качестве стимулирования есть поощрения за хорошую работу, дополнительные дни к отпуску, бесплатные занятия в зале, проезд в общественном транспорте», — сообщил Валерий Муругов.

По итогам 2017 года добровольными народными дружинами было пресечено 40 преступлений и 3133 административных правонарушений.