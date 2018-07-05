Пензенец попался на удочку лжестроителя

Пензенец с помощью суда «выбил» деньги со своего знакомого, который взял средства на выполнение договора подряда, но не выполнил своих обязательств.

Как сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда, в 2015 году мужчина предложил знакомому помощь в строительстве коттеджа. Он свел заказчика с бригадиром строительной фирмы, и владелец земли, думая, что его знакомый является сотрудником организации, подписал с ним договор на выполнение работ.

Так мужчина получил от заказчика 700 тысяч рублей и оставил расписку. Но стройка так и не началась.

«15 августа 2017 года Октябрьский районный суд признал договор подряда недействительным, и истец потребовал у знакомого вернуть ему заплаченные за работу деньги. Однако ответчик отказался возвращать средства», — добавили в пресс-службе.

Тогда заказчик обратился в суд, он просил взыскать с строителя 700 тысяч рублей с процентами — всего 824 тысячи рублей.

Во время суда стало известно, что мужчина получал деньги от заказчика в счет оплаты договора, но он не был работником строительной организации. Так договор признали не действительным. Требования потерпевшего были удовлетворены.

Лжестроитель не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу, которую оставили без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.