На вокзале «Пенза-1» нарушались требования пожарной безопасности

Как сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, во время проверки на вокзале были не правильно установлены аварийные выходы — двери открывались не по направлению движения, также не соответствовало нормам их остекление. Отсутствовала трансформаторная подстанция передвижного порошкового огнетушителя.

Прокурор внес представление руководству вокзала, но не все нарушения были устранены. Тогда дело передали в суд.

Также, по результатам проверки, начальника вокзала станции «Пенза-1» привлекли к административной ответственности и назначили штраф.