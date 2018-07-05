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На вокзале «Пенза-1» нарушались требования пожарной безопасности

5 июля в 12:59 282 просмотра
«Пенза-1».

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Суд обязал обеспечить требования пожарной безопасности на вокзале станции «Пенза-1».

Как сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, во время проверки на вокзале были не правильно установлены аварийные выходы — двери открывались не по направлению движения, также не соответствовало нормам их остекление. Отсутствовала трансформаторная подстанция передвижного порошкового огнетушителя.

Прокурор внес представление руководству вокзала, но не все нарушения были устранены. Тогда дело передали в суд.

Также, по результатам проверки, начальника вокзала станции «Пенза-1» привлекли к административной ответственности и назначили штраф.


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