В Пензе вновь готовы «перекроить» Генплан. Какие улицы затронут изменения?

В Пензе 16 июля состоятся публичные слушания по внесению изменений в Генеральный план города. Они коснутся функционального зонирования 43 объектов.

В материалах по обоснованию изменений отмечается, что они вносятся по предложениям, потупившим от юридических и физических лиц.

«Таких заявлений поступило 89, из которых 28 получили положительные заключения. Кроме того, в отношении восьми территорий внесены предложения администрацией города Пензы для дальнейшего формирования земельных участков на торги», — говорится в документе. Также сообщается, что изменения вносятся для сохранения зеленых насаждений в микрорайоне Арбеково-V, территории объектов культурного наследия (таких поправок шесть).

Анализ предложенных объектов показывает, что в большинстве случае речь идет об изменении природно-рекреационной зоны. В частности, в районе ул. Бакунина — ул. Урицкого она станет общественно-деловой, где разрешено строительство общественных центров, обслуживающих и деловых объектов. Территория квартала, ограниченного улицами Бакунина, Володарского, Пушкина, Гладкова, станет жилой функциональной зоной, в которой допустима малоэтажная застройка в два-пять этажей. Севернее ул. Молодежной, в районе совхоза «Заря», а также в районе ул. Аустрина, 144а будет производственная зона (коммунально-складские территории). На ул. Урицкого вместо природно-рекреационной также предлагают общественно-деловую функциональную зону, где разрешены деловые объекты.

Новая рекреационная зона будет всего одна — в Арбеково-V, где в настоящее время разрешена малоэтажная жилая застройка в один-три этажа.

Общественно-деловая функциональная зона, в границах которой расположена территория памятников культурного наследия, предлагается на ул. Кирова, у. Ключевского, 48 и 54, Карла Маркса, 1, Суворова, 28А и 28Б.

Обсудить все предлагаемые новшества может любой желающий, придя на публичные слушания. Они начнутся в 11 часов в малом зале администрации Пензы.

Напомним, ранее в Пензе определился победитель конкурса на проведение научно-исследовательских и проектных работ по внесению изменений в Генплан и ряд нормативных актов. Максимальная цена контракта обозначалась в 17,3 млн рублей.

В результате работ должны выявиться современное состояние территории Пензы, недостатки действующего Генплана, возможности взаимодействия с другими городами и субъектами, сформироваться предложения по созданию комплексного рекреационного каркаса.