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Житель Зари жалуется на гору мусора возле дома. ВИДЕО

5 июля в 14:14 224 просмотра
, рядом с домом выросла гора мусора, которую и не думают вывозить.

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Житель микрорайона Заря в Пензе жалуется на ужасающую антисанитарию: по его словам, рядом с домом выросла гора мусора, которую и не думают вывозить.

Об этом пензенец написал в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

«В Заре на улице Новоселов рядом с домом № 48а — гора мусора, которая очень быстро растет. У жителей заключен договор на вывоз мусора с организацией, которая, судя по всему, даже и не думает его вывозить. Помогите разобраться в ситуации — долго нам еще терпеть эту свалку под окнами?» — сообщил он.

Также он опубликовал в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте» видео, на котором запечатлел свалку.

Информагентство направило в мэрию города официальный запрос, чтобы разобраться в ситуации.

Фотография: Фото автора жалобы, видео - https://vk.com/penzakarl

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