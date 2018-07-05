Пензенские дети звонили по телефону доверия на тему взаимоотношений

Во втором квартале 2018 года на детский телефон доверия, который работает в системе образования, поступило 334 звонка из Пензенской области.

Телефон доверия помог 154 пензенцам, 149 из которых — дети и подростки, а пять — родители. Со всеми абонентами разговаривал педагог-психолог, сообщает пресс-служба регионального минобра.

Больше всего звонили по вопросам отношений со сверстниками и взаимоотношения полов — 59 человек. У 19 обратившихся были проблемы с учебой и сложности в выборе профессии. Также 33 человека интересовали вопросы о семейных отношениях и принятия себя.

Меньше всего вопросов поступило о здоровье детей и подростков — восемь, и сексуальной сфере — пять. 30 звонков можно определить как взаимоотношения со службой детского телефона доверия.

«Кризисных звонков за отчетный период не было», — добавили в ведомстве.

В Пензенской области продолжает работу детский телефон доверия (0+): 8−800−200−122.