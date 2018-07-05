Гитаристу «Морального кодекса» стало плохо во время съемок

Уроженец Пензы, гитарист популярной группы «Моральный кодекс» Николай Девлет-Кильдеев 5 июля попал в больницу в Москве. Российскому музыканту стало плохо с сердцем.

Об этом пишет телеканал «360». По словам администратора группы Ирины, музыканту провели операцию на сердце, в настоящее время опасности для жизни Николая Девлет-Кильдеева нет, мужчину перевели из реанимации в палату.

«Несколько дней он еще пробудет в больнице. Это произошло на съемке. По счастью, были рядом люди, вызвали «скорую». Хорошо, что есть друзья на свете!» — рассказал телеканалу лидер группы Сергей Мазаев.

Теперь гитаристу «Морального кодекса» предстоит пройти период реабилитации, после чего он сможет приступить к работе.