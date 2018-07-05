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За путешествия по миру «МегаФон» будет доплачивать

5 июля в 16:02 278 просмотров
«МегаФона» теперь могут планировать свои поездки с сервисом «МегаФон.Путешествия» (16+) и возвращать часть потраченной суммы на счет телефона.

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Абоненты «МегаФона» теперь могут планировать свои поездки с сервисом «МегаФон.Путешествия» (16+) и возвращать часть потраченной суммы на счет телефона.

С 5 июля запустился сервис «МегаФон.Путешествия», который предлагает выгодные варианты по запросу:

— билеты на самолеты в России и за границей;

— отели, хостелы, апартаменты в разных городах мира;

— комплексные туры для городского туризма или отдыха у моря.

За каждый заказ, оформленный через «МегаФон.Путешествия», на счет телефона вернется часть его стоимости. Эти деньги можно потратить на услуги связи или перевести близким на счет телефона. Кроме того, абоненты «МегаФона» могут расплатиться ими в кафе и магазинах, если смартфон поддерживает бесконтактные платежи Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay. Нужно добавить счет телефона в платежный кошелек в Личном кабинете «МегаФона» в один клик. Такой способ оплаты действует везде, где принимают карты MasterCard — в России, Италии, Греции и других странах.

«Сегодня «МегаФон» — не просто оператор связи. Мы не продаем минуты и гигабайты, а подключаем возможности — цифровые услуги, контент, видео, аудио, общение в социальных сетях и мессенджерах. Мы развиваем экосистему цифровых решений. У нас есть проекты в телемедицине, финансовых услугах, а теперь и в travel-сфере — «МегаФон.Путешествия». Часть потраченной суммы на билеты, отели или туры мы возвращаем абонентам на счёт телефона, которые можно использовать для оплаты связи, интернет-покупок или снимать в банкомате с банковской карты «МегаФона», — рассказал директор по новым бизнесам и партнерствам компании «МегаФон» Ян Кухальский.

Партнером сервиса стала компания Aviasales. В рамках партнерской программы Travelpayouts дизайнеры и технические специалисты поделились своими знаниями и опытом. Это помогло реализовать лучшие решения для сайта «МегаФон.Путешествия»: быстрый поиск, удобные настройки фильтров и многое другое.

Подробнее о «МегаФон.Путешествия» — https://travel.megafon.ru/


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