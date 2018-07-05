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Пензенцы стали призерами соревнований по автомодельному спорту

5 июля в 16:26 232 просмотра

В Пензенской области прошли очередные этапы всероссийских соревнований по автомодельному спорту: третий этап Кубка России по Багги 8 и четвертый этап Кубка России по Багги 10.

В классе SC-10 2WD пьедестал заняли представители Кузнецка. Первое место завоевал Михаил Горохов, «серебро» — у Виталия Куликова, тройку призеров замкнул Вадим Венедиктов, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Еще четверо пензенских спортсменов завоевали бронзовые медали в других классах: Станислав Глебов из Заречного — в классе Baggy 2WD mod, кузнечанин Арсений Абузяров — в классе Baggy 2WD stock 17,5, Артем Пиглицын из Пензы в классе Baggy 4WD mod и представитель Заречного Глеб Ерин в классе Baggy 4WD stock.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/sport/94439/

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