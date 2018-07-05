Пензенцы стали призерами соревнований по автомодельному спорту

В Пензенской области прошли очередные этапы всероссийских соревнований по автомодельному спорту: третий этап Кубка России по Багги 8 и четвертый этап Кубка России по Багги 10.

В классе SC-10 2WD пьедестал заняли представители Кузнецка. Первое место завоевал Михаил Горохов, «серебро» — у Виталия Куликова, тройку призеров замкнул Вадим Венедиктов, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Еще четверо пензенских спортсменов завоевали бронзовые медали в других классах: Станислав Глебов из Заречного — в классе Baggy 2WD mod, кузнечанин Арсений Абузяров — в классе Baggy 2WD stock 17,5, Артем Пиглицын из Пензы в классе Baggy 4WD mod и представитель Заречного Глеб Ерин в классе Baggy 4WD stock.