Энергетики с судебными приставами наведались к должникам

Сотрудники ООО «ТНС энерго Пенза» совместно с судебными приставами-исполнителями посетили несколько адресов в Железнодорожном районе, по которым проживают злостные неплательщики.

В список для посещения попали те, у кого задолженность — от 19 до 60 тысяч рублей. Эти потребители, ко всему прочему, при наличии решения суда не пытаются погасить задолженность.

В отношении таких должников энергетикам совместно с судебными приставами приходится применять блокировку банковских счетов, запреты на выезд за пределы России, аресты личного имущества. Так, в результате прошедшего рейда у должников с ул. Новоказанской была описана часть бытовой техники.

В настоящее время на исполнении в Федеральной службе судебных приставов находится более 2000 исполнительных производств о взыскании в пользу «ТНС энерго Пенза» задолженности за электроэнергию на сумму порядка девяти млн руб. В связи с этим руководство энергосбытовой компании приняло решение до конца года проводить рейды по злостным неплательщикам на регулярной основе, в том числе — в районах области.

«ТНС энерго Пенза» напоминает, что своевременное внесение платежей за электроэнергию является гарантией отсутствия негативных последствий и дополнительных расходов.