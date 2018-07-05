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В Пензе открылся областной гериатрический центр

5 июля в 16:49 268 просмотров

В Пензе на бае госпиталя ветеранов войн начал работать областной гериатрический центр.

Прием ведут три специалиста: врач-гериатр и два невролога-паркинсонолога. После прохождения обучения, которое закончится до конца года, в центре будут работать 13 специалистов, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Основной контингент наших пациентов — пожилые люди, имеющие множество различных хронических заболеваний, которые усугубляются социальными проблемами и признаками старческой астении. Около 80% лиц старшего поколения страдают множественной хронической патологией. В среднем, у одного пациента старше 60 лет обнаруживается четыре-пять различных хронических заболеваний, в том числе — связанных с возрастом», — рассказала главный специалист-гериатр Пензенской области Елена Гринчук.

Прием пациентов длится 45 минут. За это время врачи проводят тестирование, оценивают уровень физического состояния, функционального статуса, психического здоровья и социально-экономических условий жизни пациента.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/94468/

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